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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
36 минут назад
Рейтинг: +988
Посты: 2121

Maxar представила технологию, которая позволит БПЛА работать без GPS 

Американская компания Maxar Intelligence разработала технологию визуальной навигации, которая позволит беспилотным летательным аппаратам работать без GPS.

Сообщество
# Maxar
# спутники
# технологии
3D-модель местности, созданная на основе спутниковых снимков Maxar / © Maxar Intelligence
3D-модель местности, созданная на основе спутниковых снимков Maxar / © Maxar Intelligence

Программное обеспечение под названием Raptor обеспечивает систему позиционирования на основе рельефа местности для дронов, используя подробные 3D-модели, созданные на основе спутниковых снимков Maxar. Вместо использования спутниковых сигналов дрон, оснащенный Raptor, сравнивает поток данных с камеры в реальном времени с уже существующей 3D-моделью рельефа, чтобы определить свое положение и сориентироваться в пространстве.

© Maxar Intelligence

Программное обеспечение Raptor предоставляет потенциальные возможности для военных. Система позволяет дронам разных производителей обмениваться навигационными данными, что помогает автономным системам сотрудничать на поле боя.

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