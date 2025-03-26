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Maxar представила технологию, которая позволит БПЛА работать без GPS
Американская компания Maxar Intelligence разработала технологию визуальной навигации, которая позволит беспилотным летательным аппаратам работать без GPS.
Программное обеспечение под названием Raptor обеспечивает систему позиционирования на основе рельефа местности для дронов, используя подробные 3D-модели, созданные на основе спутниковых снимков Maxar. Вместо использования спутниковых сигналов дрон, оснащенный Raptor, сравнивает поток данных с камеры в реальном времени с уже существующей 3D-моделью рельефа, чтобы определить свое положение и сориентироваться в пространстве.
Программное обеспечение Raptor предоставляет потенциальные возможности для военных. Система позволяет дронам разных производителей обмениваться навигационными данными, что помогает автономным системам сотрудничать на поле боя.
Американские исследователи провели эксперимент, который показал, сколько микропластиковых частиц может потенциально проглатывать человек, пока жует натуральную или синтетическую жвачку. Ученые призвали задуматься, стоит ли подвергать организм дополнительному воздействию микропластика. Хотя однозначных свидетельств его вреда для людей на сегодня нет, результаты исследований по этому вопросу вызывают в научном сообществе все больше беспокойства.
Международное энергетическое агентство подвело итоги 2024 года в новом отчете. Мощности возобновляемой энергетики выросли на четверть всего за год. Все виды безуглеродной генерации впервые достигли 40% от мирового потребления электричества. Более того, из-за продолжающейся электрификации дорожного транспорта потребление им нефти сократилось.
Французский деликатес фуа-гра обычно готовят из печени уток или гусей, которых принудительно откармливают, провоцируя отложение в органе большого количества жира. Зоозащитники выступают против жестокой практики, но именно обилие жира придает фуа-гра плотную и одновременно тающую кремовую структуру, за которую ценят блюдо. Однако, похоже, способ примирить активистов и гурманов найден: ученые предложили технологию, позволяющую приготовить фуа-гра без лишних мучений для птиц.
Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.
Прежде чем на Земле появились привычные нам животные, ее населяли «черновики Бога». Это таинственные существа, жившие в эдиакарском периоде и совсем не похожие на своих преемников. В новом исследовании ученые описали 211 окаменелостей мелкой двусторонне-симметричной Parvancorina minchami, найденных у берегов Белого моря. Авторы сумели реконструировать рост и развитие парванкорины, а также оценили продолжительность ее жизни.
В РТУ МИРЭА разработали образовательный проект — многопользовательскую игру API Wars, которая помогает развивать навыки программирования, frontend-разработки и социальной инженерии в увлекательной форме. Действие игры разворачивается в далеком будущем, где игроки, выступая в роли хакерских команд, пытаются взломать автоматизированный завод по производству роботов. Игра также вносит вклад в культурные тренды, используя элементы советского стиля.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
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Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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