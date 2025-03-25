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Стало известно, какую полезную нагрузку доставит на Луну новый аппарат Firefly Aerospace

Американская компания Firefly Aerospace заключила партнерское соглашение с подразделением Honeybee Robotics компании Blue Origin с целью отправки лунохода в рамках третьей лунной миссии. Она запланирована на 2028 год.

Художественное изображение лунохода Honeybee Robotics и посадочного модуля Blue Ghost / © Firefly Aerospace

Новое соглашение подчеркивает растущий интерес к возможностям Firefly Aerospace, которые компания успешно продемонстрировала, когда ее посадочный модуль Blue Ghost 2 марта 2025 года благополучно достиг лунной поверхности, в отличие от конкурента — аппарата Nova-C компании Intuitive Machines.

Посадочный модуль Firefly Aerospace в рамках новой миссии должен будет доставить луноход Honeybee Robotics на вершину одного из куполов Грютхейзена. Собранные им данные помогут ученым ответить на вопрос о том, как образовались эти лунные структуры.