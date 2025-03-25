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Boeing и Airbus откажутся от алюминия при производстве самолетов

Крупнейшие авиапроизводители мира — компании Airbus и Boeing — планируют преобразовать авиационную отрасль, сосредоточившись на новых материалах и передовых производственных процессах, которые станут главным преимуществом в конкуренции с Китаем.

Boeing 737 / © Getty Images

Речь идет о композитных материалах, из которых будут изготавливать детали будущих моделей самолетов с помощью автоматизированного модуля сборки. Такой подход ускорит производство и снизит вес самолетов.

По прогнозам компаний, эти изменения приведут к росту производства авиалайнеров следующего поколения до 100 машин в месяц, что вдвое превышает современные показатели.

Ранее самые популярные модели пассажирских самолетов — Boeing 737 и Airbus A320 — производились из алюминия и требовали долгой обработки в автоклавах, что значительно замедляло выпуск.