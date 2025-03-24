Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайские скафандры побили рекорд по ожидаемому сроку службы

Первая партия китайских скафандров «Фэйтянь» (Feitian), разработанных на основе российских «Орланов-М», установила рекорд по ожидаемому сроку службы и продолжает надежно работать после того, как экипаж «Шэньчжоу-19» 21 марта завершил третий выход в открытый космос.

Китайские космонавты экипажа «Шэньчжоу-19» во время третьего выхода в открытый космос / © CCTVPlus

По данным Китайского центра исследований и подготовки астронавтов, эти скафандры превысили изначально заложенный в них срок службы — «15 использований в течение трех лет». Один из скафандров использовали 17 раз.

Скафандр второго поколения «Фэйтянь», который сегодня носят китайские космонавты, весит около 130 килограммов. Во время третьего выхода в открытый космос экипажа «Шэньчжоу-19» два космонавта провели более семи часов за пределами космической станции, выполнив все поставленные задачи.

Учитывая большую продолжительность и интенсивные физические нагрузки при выходе в открытый космос, скафандр оснащен встроенными системами питания и водоснабжения для поддержания астронавтов.