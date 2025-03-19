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Beyond Aero показала обновленный концепт водородного самолета

Концепт BYA-1 / © Beyond Aero

Самолет длиной 20 метров сможет перевозить до восьми пассажиров на расстояние до 1490 километров с крейсерской скоростью около 575 километров в час.

Концепт BYA-1 / © Beyond Aero

Бизнес-джет BYA-1 получит два электрических двигателя в хвостовой части и будет использовать систему водородных топливных элементов мощностью 2,4 мегаватта без аккумуляторов. Хранение водорода предусмотрено в баках над крылом.

Концепт BYA-1 / © Beyond Aero

Beyond Aero планирует сертифицировать BYA-1 к 2030-му. В прошлом году компания уже начала испытательные полеты водородного самолета-демонстратора на базе двухместного сверхлегкого GI Aviation Spyl-XL, заменив обычный двигатель гибридной силовой установкой, состоящей из батарей и топливного элемента на водороде.

Концепт BYA-1 / © Beyond Aero

Концепт BYA-1 / © Beyond Aero

Концепт BYA-1 / © Beyond Aero