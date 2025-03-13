Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Зонд Hera сфотографировал Марс и Деймос

Европейский космический аппарат Hera 12 марта выполнил пролет Марса и с расстояния примерно пяти тысяч километров от его поверхности сделал снимки планеты и ее спутника Деймоса.

Деймос на фоне Марса / © ESA

Hera отправился в космос 7 октября 2024 года. Ему предстоит долгое путешествие по Солнечной системе, к астероиду Диморф, в который в 2022-м врезался земной зонд DART (Double Asteroid Redirect Mission). Новый зонд изучит последствия этого столкновения.

Деймос на фоне Марса / © ESA

Hera — аппарат размерами 1,6 на 1,6 на 1,7 метра и массой 1128 килограммов с двумя солнечными панелями. В состав его научного оборудования входят камеры, спектрометры, тепловизоры, альтиметр и лидар. С их помощью зонд сможет картографировать поверхность астероидов Диморф и Дидим, а также измерит их орбитальные характеристики.

К системе астероидов Дидим Hera прибудет 28 декабря 2026 года.

Деймос на фоне Марса / © ESA