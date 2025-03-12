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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
4 минуты назад
Рейтинг: +345
Посты: 604

Пять тысяч человек могут остаться без питьевой воды из-за речного бобра

Сотрудники Татранского национального парка в Словакии обнаружили плотины на участке между станцией очистки и точкой забора сырой воды, которые построил местный речной бобр. Из-за деятельности животного на водотоке в Кленовой долине более чем 5000 жителей окрестных деревень могут остаться без питьевой воды.

Сообщество
# бобры
# животные
Плотина речного бобра в Кленовой долине Татранского национального парка / © TASR /  Adriána Hudecová
Плотина речного бобра в Кленовой долине Татранского национального парка / © TASR /  Adriána Hudecová

По словам директора нацпарка Питер Олекса, специалисты предпримут «мягкие и гуманные» меры, чтобы вынудить бобра естественным образом переместиться на другие участки водотока, где его деятельность не будет представлять опасности для людей.

Для этого собираются установить трубы для осушения плотины, а также использовать защитную сетку для коры деревьев вокруг водотока, которой питаются бобры. 

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