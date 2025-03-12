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Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать
Tesla Cybertruck затонул в гавани Вентура в Калифорнии, когда его попыталась использовать как лодку, о чем ранее неоднократно говорил генеральный директор Tesla Илон Маск.
В 2023 году, еще до начала массового производства электрического пикапа, Маск сообщил, что Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому «сможет пересекать реки, озера и даже спокойные волны моря».
Однако владелец Tesla из Калифорнии на собственном опыте убедился, что Cybertruck — не лодка.
Инцидент произошел в гавани Вентура в Калифорнии 10 марта, когда один из поклонников Маска решил испытать свое транспортной средство, но Cybertruck пошел ко дну.
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Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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