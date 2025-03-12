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Tesla Cybertruck затонул в Калифорнии, несмотря на заверения Маска, что электропикап может плавать

Tesla Cybertruck затонул в гавани Вентура в Калифорнии, когда его попыталась использовать как лодку, о чем ранее неоднократно говорил генеральный директор Tesla Илон Маск.

Tesla Cybertruck затонул в гавани Вентура / © Safety for Citizens

В 2023 году, еще до начала массового производства электрического пикапа, Маск сообщил, что Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому «сможет пересекать реки, озера и даже спокойные волны моря».

Однако владелец Tesla из Калифорнии на собственном опыте убедился, что Cybertruck — не лодка.

Инцидент произошел в гавани Вентура в Калифорнии 10 марта, когда один из поклонников Маска решил испытать свое транспортной средство, но Cybertruck пошел ко дну.