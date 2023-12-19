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Илон Маск подтвердил: Tesla Cybertruck сможет плавать

В прошлом году генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому «сможет пересекать реки, озера и даже спокойные волны моря». Недавно Маск сообщил, что Tesla планирует предложить «пакет модификаций», который превратит Cybertruck в лодку.

Tesla Cybertruck плывет / © Teslaconomics

«Мы собираемся предложить пакет модов, позволяющий Cybertruck преодолевать не менее 100 метров водного пространства в качестве лодки. В основном просто нужно обновить уплотнители дверей салона», — написал Маск в социальной сети Х.

Миллиардер не уточнил подробности о пакете модификаций и не назвал цены и сроки его появления в продаже.