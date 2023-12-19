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Илон Маск подтвердил: Tesla Cybertruck сможет плавать
В прошлом году генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Cybertruck будет достаточно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить лодкой, поэтому «сможет пересекать реки, озера и даже спокойные волны моря». Недавно Маск сообщил, что Tesla планирует предложить «пакет модификаций», который превратит Cybertruck в лодку.
«Мы собираемся предложить пакет модов, позволяющий Cybertruck преодолевать не менее 100 метров водного пространства в качестве лодки. В основном просто нужно обновить уплотнители дверей салона», — написал Маск в социальной сети Х.
Миллиардер не уточнил подробности о пакете модификаций и не назвал цены и сроки его появления в продаже.
Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
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Первое место в списке прорывов 2023 года по версии журнала Science — у лекарств от ожирения на базе пептида GLP-1, таких как популярный «Оземпик». Несмотря на неопределенности и опасения, на эти препараты возложили большие надежды.
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Ключевое положение «обычной» химии — на протяжении веков — предполагало, что свойства химических элементов неизменны. В начале XX века стало ясно: это не так, ведь радий (и не только) может превращаться в другие элементы. Так в 1910 году появился термин «радиохимия». Она с самого начала была сконцентрирована на изучении химической природы и свойств радиоэлементов, а также продуктов их распада. Не менее важным оказалось изучение радиационных эффектов, которые эти элементы вызывают в тех или иных средах.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
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