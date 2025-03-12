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SpaceX не запустила ни одной ракеты серии Falcon на прошлой неделе

Прошлая неделя выдалась необычной для космической компании Илона Маска, так как она обошлась без запусков ракет-носителей серии Falcon.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon C210 Endurance на стартовой площадке во Флориде / © SpaceX

Дело в том, что компания приостановила старты ракет, за исключением Starship, из-за потери первой ступени Falcon 9 после запуска партии интернет-спутников Starlink 2 марта 2025 года.

Позже инженеры сообщили, что в результате пожара в районе двигательного отсека, сложилась одна из опор и первая ступень Falcon 9 опрокинулась уже после посадки на беспилотное судно SpaceX и восстановлению она не подлежит.

Однако скоро «сухой» период SpaceX подойдет к концу, на этой недели компания должна запустить космическую обсерваторию SPHEREx, четыре небольших спутника миссии PUNCH для изучения Солнца и пилотируемый корабль Crew Dragon C210 Endurance на МКС.