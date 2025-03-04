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SpaceX потеряла первую ступень Falcon 9 после посадки

Рано утром 3 марта компания SpaceX запустила новую партию из 21 интернет-спутника Starlink с базы Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Аппараты благополучно достигли низкой околоземной орбиты, а первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю спустя восемь минут после старта.

Первая ступень под обозначением B1086 села на беспилотном судне SpaceX / © SpaceX

Первая ступень B1086 мягко села на беспилотное судно SpaceX в Атлантическом океане примерно в 400 километрах от побережья Флориды. Однако вскоре после посадки ступень опрокинулась из-за повреждения одной из посадочных опор, которая пострадала от нештатной работы двигателей.

Это был пятый и последний запуск B1086, которую использовали в трех предыдущих миссиях Starlink, а также в миссиях по отправке спутников GOES-U и Maxar 3.

Запуск стал 26-й миссией Falcon 9 компании SpaceX в 2025 году, из которых 19 посвящены развертыванию сети Starlink. Согласно базе данных, созданной астрономом Джонатаном Макдауэллом, который регулярно отслеживает созвездие Starlink, сегодня у SpaceX на низкой околоземной орбите находится более 7000 действующих спутников Starlink.