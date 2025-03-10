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Pulsar Fusion представила концепт космического буксира с термоядерным двигателем

Британская компания Pulsar Fusion показала концепт космического буксира Sunbird с термоядерным двигателем, который позволит в два раза сократить время полета на Марс.

Концепт космического буксира Sunbird с термоядерным двигателем / © Pulsar Fusion

Как утверждают в Pulsar Fusion, Sunbird сможет доставить космический аппарат массой одна-две тонны на Марс примерно за четыре месяца. Сегодня полет до Красной планеты занимает от семи до восьми месяцев.

Концепт космического буксира Sunbird с термоядерным двигателем / © Pulsar Fusion

Sunbird будет приводиться в действие компактным термоядерным двигателем Duel Direct Fusion Drive, разработка которого началась в 2023-м. Его испытания должны стартовать уже в этом году. На 2027 год запланирована демонстрация технологии на орбите.

Концепт космического буксира Sunbird с термоядерным двигателем / © Pulsar Fusion

© Pulsar Fusion