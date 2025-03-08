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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +216
Посты: 632

Астронавт запечатлел полет Starship в верхних слоях атмосферы

Американский астронавт Дон Петтит поделился в социальной сети Х снимками восьмого испытательного полета транспортной системы Starship компании SpaceX, который он сделал с борта Международной космической станции.

Сообщество
# StarShip
# космос
# МКС
Восьмой испытательный полет Starship, снимок сделан с борта МКС / © NASA / Don Pettit
Восьмой испытательный полет Starship, снимок сделан с борта МКС / © NASA / Don Pettit

«Мы видели, как Starship разрушился в верхних слоях атмосферы и упал на Землю», — сообщил Петтит.

Восьмой испытательный полет Starship, снимок сделан с борта МКС / © NASA / Don Pettit
Восьмой испытательный полет Starship, снимок сделан с борта МКС / © NASA / Don Pettit

Напомним, что 7 марта компания Илона Маска осуществила восьмой испытательный пуск Starship, однако, как и во время предыдущего текста, вторая ступень Starship взорвалась, а первая — Super Heavy благополучно вернулась на Землю.

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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# Юрский период
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Сергей
3 часа назад
На самом деле товарищ Си написал челобитную Президенту Мира и отправил ее фельдъегерской службой в Кремль... У вас недостоверная информация

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Иван Колупаев
4 часа назад
Алекс, вот натурально как с ребенком разговариваю. Впрочем иные школьники и то больше в теме.

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Алекс Алехин
4 часа назад
И., Ты написал в точности рекламу. Пиндосы этого и добивались! Пишу, пишу, привожу факты. А ты как зомбированый Пиндос-рекламой. Космическая

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Иван Колупаев
4 часа назад
Алекс, что-то не похоже чтоб ты разбирался 😁 Иначе бы предъявил хоть что-то кроме голословных утверждений. И да конечно сравнение России и США

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, вот например что говорилось о сроках год назад. Сейчас похоже даже вы не верите что Маск успеет на Луну в 2025 😏 хоть демо-миссия

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Алекс Алехин
4 часа назад
И., Зная исторю, ты бы не стал что то предполагать, а знал точно. Это первое. А второе, всегда сравнивает ТОТ, кто не разбирается. Запомни, а то

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Иван Колупаев
6 часов назад
А., хамство не аргумент а показатель низкого айкью. Что до истории так я жил в то время о котором ты пытаешься рассуждать. Главного ты так и не понял -

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Sokol Bel
6 часов назад
Роман, Это ты живёшь на чужих территориях

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Sokol Bel
6 часов назад
Роман, Эй кастрюля. Что ты сдесь забыла

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Tosya Kolbaskina
6 часов назад
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Александр Березин
7 часов назад
Лана, в вики в этом месте стоит ссылка на Гардиан, но в публикации Гардиан я этого не нашел. Так что вопрос об источнике продолжает иметь место.

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

Александр Березин
7 часов назад
Skeptik, чтоб вам жить и умереть на "полном гособеспечении", на котором находятся наши ученые.

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Александр Березин
7 часов назад
K, "Миф №4: У Луны нет атмосферы, поэтому с ее поверхности даже днем всегда видно звезды": https://naked-science.ru/community/1029940

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Алекс Алехин
9 часов назад
Иван, а первую строку ты и не прочёл. Печально. И историю не знаешь, почему многоразовый корабль более не летал. Учись или проживи неучем.

Повторный взрыв Starship V2 указал на общие проблемы с ракетами Королева и фон Брауна

K I
14 часов назад
ГДЕЕЕЕ ЗВЕЗДЫЫЫЫ АААААА ??????

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Владимир Иванов
15 часов назад
Роман, не переживай, это обычная геополитика. На вас вообще всем побоку. Все вокруг решают свои проблемы, а вы - разменная монета, которую скоро

Китай без объявления начал строить сразу 12 реакторов нового типа

Вадим Маракулин
18 часов назад
Совсем и не подумали о воде когда решили обжить Марс, без воды то никак, а с водой там плохо, не то же что на Земле. Получается природной водой там не

Планетологи выяснили, как Марс впитывает воду

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