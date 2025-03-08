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Астронавт запечатлел полет Starship в верхних слоях атмосферы
Американский астронавт Дон Петтит поделился в социальной сети Х снимками восьмого испытательного полета транспортной системы Starship компании SpaceX, который он сделал с борта Международной космической станции.
«Мы видели, как Starship разрушился в верхних слоях атмосферы и упал на Землю», — сообщил Петтит.
Напомним, что 7 марта компания Илона Маска осуществила восьмой испытательный пуск Starship, однако, как и во время предыдущего текста, вторая ступень Starship взорвалась, а первая — Super Heavy благополучно вернулась на Землю.
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