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Китай установил новый мировой рекорд по «хранению света»

Ученым Пекинской академии квантовой информационной науки (BAQIS) удалось установить новый мировой рекорд по продолжительности «хранения света» на пленке — она составила 4035 секунд, более часа.

Ученый в лаборатории Пекинской академии квантовой информационной науки / © BAQIS

Кванты электромагнитного излучения (фотоны) движутся с невероятной скоростью, из-за чего их практически невозможно захватить, а хранить — еще труднее. Пытаясь справиться с последней задачей, исследователи выяснили, что свойства пленки из монокристаллического карбида кремния дают возможность преобразовывать фотонные сигналы в звуковые с их последующим хранением.

В результате экспериментов удалось добиться хранения данных продолжительностью до 4035 секунд. Исследователи отметили, что пленка из монокристаллического карбида кремния сохраняет свои свойства даже при экстремально низкой температуре. Это делает ее потенциальным материалом для применения в квантовых компьютерах, работающих, как правило, в условиях очень низкой температуры.