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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +628
Посты: 1865

Астрономы обнаружили, что белый карлик уничтожил экзопланету

Спустя десятилетия наблюдений необычного рентгеновского излучения от умирающей звезды астрономы смогли объяснить его источник: старая звезда могла уничтожить близлежащую к ней планету.

Сообщество
# звёзды
# космос
# экзопланеты
Художественное изображение белого карлика WD 2226-210, чья гравитация разрывает экзопланету на части / © NASA / CXC / SAO / M. Weiss
Художественное изображение белого карлика WD 2226-210, чья гравитация разрывает экзопланету на части / © NASA / CXC / SAO / M. Weiss

В 1980 году астрономы обнаружили высокоэнергетическое рентгеновское излучение, исходящее от белого карлика WD 2226-210 в центре туманности Улитка, расположенной в 650 световых годах от Земли.

Однако у белых карликов, подобных WD 2226-210, обычно не фиксируют столь сильного излучения в рентгеновском диапазоне.

Звезда WD 2226-210 в туманности Улитка / © NASA / CXC / SAO / Univ Mexico / S. Estrada-Dorado et al.
Звезда WD 2226-210 в туманности Улитка / © NASA / CXC / SAO / Univ Mexico / S. Estrada-Dorado et al.

Изучив данные, полученные обсерваториями Chandra и XMM-Newton, астрономы пришли к выводу, что рентгеновское излучение может исходить от планетарных обломков, притянутых к белому карлику. Вполне возможно, что эта планета, первоначально находившаяся на значительном расстоянии от звезды WD 2226-210, из-за гравитации других планет в системе приблизилась достаточно близко к белому карлику, в итоге гравитация звезды частично или полностью разорвала ее на части.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.



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