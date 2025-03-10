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Астрономы обнаружили, что белый карлик уничтожил экзопланету
Спустя десятилетия наблюдений необычного рентгеновского излучения от умирающей звезды астрономы смогли объяснить его источник: старая звезда могла уничтожить близлежащую к ней планету.
В 1980 году астрономы обнаружили высокоэнергетическое рентгеновское излучение, исходящее от белого карлика WD 2226-210 в центре туманности Улитка, расположенной в 650 световых годах от Земли.
Однако у белых карликов, подобных WD 2226-210, обычно не фиксируют столь сильного излучения в рентгеновском диапазоне.
Изучив данные, полученные обсерваториями Chandra и XMM-Newton, астрономы пришли к выводу, что рентгеновское излучение может исходить от планетарных обломков, притянутых к белому карлику. Вполне возможно, что эта планета, первоначально находившаяся на значительном расстоянии от звезды WD 2226-210, из-за гравитации других планет в системе приблизилась достаточно близко к белому карлику, в итоге гравитация звезды частично или полностью разорвала ее на части.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
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В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
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В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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