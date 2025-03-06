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«Убийца Tesla»: китайский электромобиль обогнал по продажам Model 3

Электромобиль Xiaomi SU7, который неоднократно именовали «убийцей Tesla», похоже, начал оправдывать это прозвище. Xiaomi SU7 со значительным отрывом обошел некогда самый популярный электромобиль на китайском рынке — Tesla Model 3.

Электромобиль Xiaomi SU7 / © Xiaomi

Насколько впечатляющим был выход Tesla на китайский рынок, настолько же примечательным стало начинание Xiaomi в сфере электромобилей в Китае.

Tesla стала первым иностранным автопроизводителем, который получил полностью принадлежащий ему автомобильный завод в Китае. Компания построила Gigafactory и запустила производство в рекордные сроки, что было невероятным моментом для индустрии электромобилей в Китае и во всем мире.

За первые шесть месяцев производства Model 3 на Gigafactory Шанхай в 2020 году Tesla построила примерно 50 000 электромобилей — беспрецедентный показатель.

Компания Xiaomi, более известная своей электронной продукцией, за первые шесть месяцев прошлого года выпустила 70 000 электромобилей SU7.

За первый год производства электромобилей Xiaomi, которая появилась буквально из ниоткуда, обогнала Tesla Model 3 и по продажам своей продукции.

В январе 2025 года Tesla продала в Китае около 8000 Model 3, а Xiaomi поставила более 22 000 электромобилей SU7. Ожидается, что эта тенденция продолжится.