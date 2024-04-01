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Продажи первого электромобиля Xiaomi вызвали невиданный ажиотаж

Компания Xiaomi за первые сутки получила почти 90 тысяч заявок на предзаказ своего первого электромобиля SU7. В автосалонах выстроились очереди, а тест-драйвы проводят даже ночью.

Электромобили SU7 / © Xiaomi

Причина повышенного спроса заключается в большой скидке для покупателей. Люди, которые приобретут новый электромобиль до 30 апреля, бесплатно получат систему автономного движения, мощную акустическую систему и отделку салона кожей.

Также стоит отметить, что Xiaomi SU7 представляет собой более доступный аналог Tesla Model S и Porsche Taycan.