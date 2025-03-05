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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +215
Посты: 629

Фото: стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, отрабатывающий полеты на малых высотах

Американский фоторепортер Том Спанос сделал серию кадров стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Он отрабатывал маневры на малой высоте в специальной зоне низких полетов (LFA) в Национальном парке Секвойя, Калифорния.

Сообщество
# авиация
# бомбардировщики
# США
# фотографии
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos

Полет на малой высоте — один из самых сложных и опасных видов полета. Такие маневры обеспечивают максимальную скрытность полета как сверху (для истребителей), так и снизу — для пехоты противника и сил войсковой ПВО.

Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
Бомбардировщик B-52 Stratofortress в Национальном парке Секвойя, Калифорния / © Tom Spanos
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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