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Новый генератор видео будет создавать фильмы и сериалы «почти студийного качества»

Продюсер франшизы «Дивергент» Пуйа Шахбазян основал студию по производству фильмов, телепередач и сериалов Staircase Studios AI. С помощью искусственного интеллекта в ней будут создавать кинокартины «почти студийного качества».

Кадр из сгенерированного ИИ фильма «Женщина с рыжими волосами» / © Staircase Studios AI

Компания уже представила первый трейлер своего дебютного фильма «Женщина с рыжими волосами», сгенерированный ИИ на основе иллюстраций бывшего аниматора Pixar Тедди Ньютона. Его озвучили реальные актеры.

© Staircase Studios AI

Руководители Staircase Studios AI обещают, что смогут производить полноценные фильмы, бюджет которых не будет превышать 500 тысяч долларов США. Они намерены выпустить около 30 кинокартин в течение следующих трех-четырех лет.