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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +332
Посты: 592

Опубликованы снимки победителей в категории «Любительские кадры» премии FAPA

Жюри конкурса Fine Art Photography Awards (FAPA) представило самые захватывающие снимки дикой природы, отмеченные наградами в категории «Любительские кадры».

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Высока оценка: «Материнская любовь» / © Thomas Nicholson
Высока оценка: «Материнская любовь» / © Thomas Nicholson
Снимок, занявший первое место: «Сумерки» / © Daniel Flormann
Снимок, занявший первое место: «Сумерки» / © Daniel Flormann
Снимок, занявший второе место: «Облик грядущего» / © Jules Oldroyd
Снимок, занявший второе место: «Облик грядущего» / © Jules Oldroyd
Снимок, занявший третье место: «Прыжок удачи» / © Thomas Nicholson
Снимок, занявший третье место: «Прыжок удачи» / © Thomas Nicholson
Высокая оценка: «Лиса любуется восходом солнца» / © Alex DelVecchio
Высокая оценка: «Лиса любуется восходом солнца» / © Alex DelVecchio
Высокая оценка: «Приветствие» / © Elizabeth Storms
Высокая оценка: «Приветствие» / © Elizabeth Storms
Высокая оценка: «Барсук, размышляющий о жизни» / © Luke Parkinson
Высокая оценка: «Барсук, размышляющий о жизни» / © Luke Parkinson
Высокая оценка: «Сова» / © Lars Kramer
Высокая оценка: «Сова» / © Lars Kramer
Высокая оценка: «Безмолвная прогулка в тумане» / © Marita Lönnberg
Высокая оценка: «Безмолвная прогулка в тумане» / © Marita Lönnberg
Высокая оценка: «Семейные узы» / © Jules Oldroyd
Высокая оценка: «Семейные узы» / © Jules Oldroyd
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# самоконтроль
# счастье
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
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Serg X
9 минут назад
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Мишка Бер
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Serg X
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Александр Березин
24 минуты назад
Иван, в этом и есть ее проблема: суммировать мнения людей часто бессмысленно, потому что большинство живущих людей в большинстве сложных вопросов

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
25 минут назад
Александр, так китайская комната лишь суммирует мнение людей по этому вопросу и делает "выводы" на основании доступных публикаций. Еще скажите что

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
26 минут назад
JoannaKat, потому что нет атмосферы, рассеивающей солнечный свет, как на Земле.

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Vlad Zen
27 минут назад
Почему нам всегда показывают самое стрёмное фото, как с Марса так и с Луны и ТД. Такое ощущение как будто снимают на телефон с камерой wga или 1,5

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Александр Березин
32 минуты назад
Иван, да, мнение китайских комнат о человеке, который запускает в космос больше, чем все остальные космические игроки вместе взятые, очень важно.

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
33 минуты назад
Иван, она ему принадлежит, но он в ней не техдиректор. Я о том, что если в ракетах он разбирается лучше любого другого живущего, то в ИИ -- нет. "Ну так

Starship полетит на Марс уже в следующем году

JoannaKat
41 минута назад
И почему там темно, где солнце?

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

Иван Колупаев
56 минут назад
Александр, впрочем чат гпт скептически оценил вероятность такого сценария как и уровень компетентности Илона ) Грок впрочем ему тоже лишь 7 баллов

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, как известно ему принадлежит компания xAI которая занимается разработкой Grok и в работе компании Маск принимает непосредственное

Starship полетит на Марс уже в следующем году

John Oakland
1 час назад
Отлично, если долетят. Но как именно будет проходить терраформирование и сколько времени займет? А что будет до его окончания? Как питаться

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Александр Березин
2 часа назад
Иван, если фон Браун говорит о своих планах по запуску ракет, то эти его оценки несколько более весомы, чем его же оценки о захвате роботами власти

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Иван Колупаев
2 часа назад
А еще он говорил что к 2030 году ИИ станет умнее всех людей на планете и с вероятностью 20% может уничтожить человечество 😲

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Gwaihir
2 часа назад
Сергей, очень "серьезные",😁

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Дождиков Антон
2 часа назад
Вероятность успеха не 100%. Но она есть. И как минимум политический "Старшиповый" шок гарантирован многим политическим системам. Что же до демографии

Starship полетит на Марс уже в следующем году

Arkady Kolbenev
3 часа назад
Игорь, ну не были и не были. Вы знаете и хорошо.

Частный космический аппарат впервые успешно высадился на Луну

Чунга Чанга
3 часа назад
Радиация все похерит. Даже роботов))

Опубликованы первые снимки, сделанные Blue Ghost после прилунения

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