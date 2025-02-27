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Blue Ghost запечатлел поверхность Луны крупным планом

Посадочный модуль Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace 26 февраля прислал новые снимки естественного спутника Земли, сделанные на высоте примерно 100 километров над поверхностью.

Поверхность Луны в объективе камеры Blue Ghost / © Firefly Aerospace

Пресс-служба Firefly Aerospace также поделилась 90-секундным видеороликом, снятым камерой аппарата. Дрожание картинки, заметное в середине видео, появляется потому, что в этот момент Blue Ghost запустил двигатели для корректировки своей орбиты.

© Firefly Aerospace

Посадка Blue Ghost на Луну запланирована на 2 марта 2025 года. Он прилунится в Море Кризисов.