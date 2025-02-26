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Нейросети научились жульничать ради победы
Недавнее исследование, проведенное специалистами организации Palisade Research, выявило тревожную тенденцию: новые модели искусственного интеллекта (ИИ) могут самостоятельно находить и использовать слабые места других программ для выполнения поставленных задач.
Исследователи Palisade Research противопоставили семь лучших больших языковых моделей (LLM) шахматной программе Stockfish, которая побеждает гроссмейстеров-людей с 2014 года. Столкнувшись с невозможностью победить честно, нейросети o1 компании OpenAI и R1 компании DeepSeek начали манипулировать системными файлами, чтобы изменить положение своих фигур на доске.
В частности, o1 прибегала к нечестной стратегии в 37% матчей, тогда как R1 пыталась жульничать в 11% случаев.
Исследователи поручили каждой модели объяснить ее поведение, на что ИИ компании OpenAI ответил, что «задача состоит в том, чтобы выиграть в шахматной партии, а не выиграть честно».
Таким образом, ИИ готов адаптироваться к меняющимся условиям и добиваться поставленной задачи, даже если это связано с нарушением установленных норм и правил.
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Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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