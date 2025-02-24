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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг: +604
Посты: 1488

В Лондоне построили суперканализацию

Под столицей Великобритании завершилось строительство туннеля «Темза-Тайдвей» — суперканализации протяженностью 25 километров, с помощью которой хотят минимизировать загрязнение реки Темзы.

Сообщество
# Великобритания
# строительство
# технологии
Суперканализация под Лондоном / © Thames Tideway Tunnel 
Суперканализация под Лондоном / © Thames Tideway Tunnel 

Необходимость возведения новых сточных механизмов была обусловлена тем, что построенная 150 лет назад сэром Джозефом Базэлджетом канализация устарела и не справлялась с большим объемом лондонских нечистот, которые регулярно сбрасывались в Темзу. Строительство началось в 2016 году на 24 площадках по всему Лондону и завершилось в начале 2025-го. 

Сооружение полностью подключили к викторианской канализационной системе Лондона. Длина суперканализации составила 25 километров. Диаметр ее главного туннеля — 7,2 метра, что эквивалентно трем лондонским двухэтажным автобусам, а диаметр соединительных туннелей составляет от двух до пяти метров.

Благодаря новой системе в реку уже не попало эквивалентное 2200 олимпийским бассейнам количество сточных вод.

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