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В Лондоне построили суперканализацию

Под столицей Великобритании завершилось строительство туннеля «Темза-Тайдвей» — суперканализации протяженностью 25 километров, с помощью которой хотят минимизировать загрязнение реки Темзы.

Суперканализация под Лондоном / © Thames Tideway Tunnel

Необходимость возведения новых сточных механизмов была обусловлена тем, что построенная 150 лет назад сэром Джозефом Базэлджетом канализация устарела и не справлялась с большим объемом лондонских нечистот, которые регулярно сбрасывались в Темзу. Строительство началось в 2016 году на 24 площадках по всему Лондону и завершилось в начале 2025-го.

Сооружение полностью подключили к викторианской канализационной системе Лондона. Длина суперканализации составила 25 километров. Диаметр ее главного туннеля — 7,2 метра, что эквивалентно трем лондонским двухэтажным автобусам, а диаметр соединительных туннелей составляет от двух до пяти метров.

Благодаря новой системе в реку уже не попало эквивалентное 2200 олимпийским бассейнам количество сточных вод.