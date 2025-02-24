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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
7 минут назад
Рейтинг: +325
Посты: 585

Объявлены победители конкурса World Nature Photography Awards 2025

Жюри премии World Nature Photography Awards назвало победителей и призеров конкурса, посвященного лучшим фотографиям дикой природы 2025 года. 

Сообщество
# животные
# природа
# фотографии
Победитель в категории «Млекопитающие»: белый медведь гонится за палкой / © Tom Nickels  
Победитель в категории «Млекопитающие»: белый медведь гонится за палкой / © Tom Nickels  
Победитель в категории «Птицы»: десятки тысяч песочников-красношеек улетают с насиженных мест из-за сильного весеннего прилива / © Clive Burns
Победитель в категории «Птицы»: десятки тысяч песочников-красношеек улетают с насиженных мест из-за сильного весеннего прилива / © Clive Burns
Победитель в категории «Подводный мир»: молодая оливковая черепаха отправляется в открытый океан в Касаите, Восточный Тимор / © Daniel Flormann
Победитель в категории «Подводный мир»: молодая оливковая черепаха отправляется в открытый океан в Касаите, Восточный Тимор / © Daniel Flormann
Победитель в категории «Фотожурналистика»: извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии / © Ael Kermarec
Победитель в категории «Фотожурналистика»: извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии / © Ael Kermarec
Абсолютный победитель конкурса и победитель в категории «Природное искусство»: олени, бегущие по заснеженному винограднику в Словении / © Marusa Puhek
Абсолютный победитель конкурса и победитель в категории «Природное искусство»: олени, бегущие по заснеженному винограднику в Словении / © Marusa Puhek
Победитель в категории «Амфибии и рептилии»: илистый прыгун в Западной Австралии / © Georgina Steytler
Победитель в категории «Амфибии и рептилии»: илистый прыгун в Западной Австралии / © Georgina Steytler
Победитель в категории «Черно-белое фото»: гепарды едят обыкновенного бубала в Кении / © Paul Goldstein
Победитель в категории «Черно-белое фото»: гепарды едят обыкновенного бубала в Кении / © Paul Goldstein
Победитель в категории «Пейзаж»: арка Млечного Пути и ее отражение в водах озера Хайлайт в Монтане / © Jake Mosher
Победитель в категории «Пейзаж»: арка Млечного Пути и ее отражение в водах озера Хайлайт в Монтане / © Jake Mosher
Победитель в категории «Животные в городской среде»: самец доминиканской вдовушки на колючей проволоке склада в Мандинари, Гамбия / © Benjamin Smail
Победитель в категории «Животные в городской среде»: самец доминиканской вдовушки на колючей проволоке склада в Мандинари, Гамбия / © Benjamin Smail
Победитель в категории «Человек и природа»: рыбаки ловят анчоуса у берегов Фуйена во Вьетнаме / © Robert Middleton
Победитель в категории «Человек и природа»: рыбаки ловят анчоуса у берегов Фуйена во Вьетнаме / © Robert Middleton
Победитель в категории «Растения и грибы»: поле пепалантуса отражает солнечные лучи в Южной Америке / © Marcio Esteves Cabral
Победитель в категории «Растения и грибы»: поле пепалантуса отражает солнечные лучи в Южной Америке / © Marcio Esteves Cabral
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