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Маск оскорбил астронавта ESA, который обвинил его во лжи
Новая драма развернулась вокруг «застрявшего» на МКС экипажа корабля Starliner компании Boeing.
Ранее Дональд Трамп и Илон Маск дали совместное интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, в котором обвинили администрацию бывшего президента США Джо Байдена в том, что он «бросил» астронавтов NASA на Международной космической станции по политическим причинам. После этого астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен раскритиковал Маска за ложь.
«Какая ложь. И это говорит тот, кто жалуется на отсутствие честности в СМИ», — написал в соцсети Х участник двух космических полетов Андреас Могенсен.
Маск не стерпел и ответил Могенсену:
«Вы полный идиот. SpaceX могла вернуть их несколько месяцев назад. Я ПРЕДЛОЖИЛ ЭТО администрации Байдена, но они отказались. Возвращение БЫЛО отложено по политическим причинам. Идиот».
На этом Маск не остановился. Он заявил, что Могенсен был лишь «пассажиром» на корабле его компании во время миссии Crew-7, хотя тот выступил пилотом.
День спустя в словесный конфликт вмешался бывший астронавт NASA Скотт Келли, который в 2022 году активно спорил с экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Келли отметил, что Могенсен один из самых компетентных, надежных и честных людей и не заслуживает такого отношения, которое продемонстрировал Маск.
Однако миллиардер не обратил внимание на Келли и продолжил оскорблять астронавта, снова назвав астронавта «идиотом» и возложив на него вину за эту перепалку.
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