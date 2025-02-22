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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Посты: 1485

В Нью-Йорке построят самый высокий в мире «пассивный дом»

Архитектурная студия и застройщик Alloy Development объявила о строительстве One Third Avenue — 63-этажного небоскреба, который возведут по стандартам «пассивного дома».

Сообщество
# строительство
# технологии
Рендер здания One Third Avenue / © Alloy Development
Рендер здания One Third Avenue / © Alloy Development

Главная особенность «пассивного дома» — низкое энергопотребление за счет применения пассивных методов энергосбережения.

Пассивные дома эффективно используют солнце (архитектурные законы инсоляции), внутренние источники тепла и рекуперацию тепла, делая традиционные системы отопления ненужными даже в холодные зимы. 

Рендер здания One Third Avenue / © Alloy Development
Рендер здания One Third Avenue / © Alloy Development

Небоскреб будет достигать 220 метров, внутри разместятся 583 квартиры. Он станет вторым по высоте зданием в Бруклине и самым высоким в мире «пассивным домом».

Рендер здания One Third Avenue / © Alloy Development
Рендер здания One Third Avenue / © Alloy Development
Визуализация интерьера One Third Avenue / © Alloy Development
Визуализация интерьера One Third Avenue / © Alloy Development
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# активные ядра галактик
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# галактические нити
# космос
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