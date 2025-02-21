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Маск призвал уничтожить МКС как можно скорее

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что NASA следует свести Международную космическую станцию с орбиты «как можно скорее», желательно в течение следующих двух лет, чтобы сосредоточиться на покорении Марса.

Международная космическая станция / © NASA

Призыв Маска завершить работу МКС на несколько лет раньше, чем планирует NASA, высказанный в социальной сети Х 20 февраля, грозит еще больше осложнить и так натянутые отношения между Маском и американским космическим агентством.

«Пришло время начать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Сегодня станция почти не приносит пользы. Давайте отправимся на Марс», — написал миллиардер.

На просьбу пояснить, означает ли это, что МКС сведут с орбиты раньше 2030-го, Маск пояснил, что это должно произойти уже через два года.

«Решение принимает президент, но я рекомендую сделать это как можно скорее. Я рекомендую [свести МКС с орбиты] через два года», — заявил Маск.

Теперь влияние предпринимателя в администрации президента Трампа и его позиция грозят сорвать планы NASA по плавному переходу от МКС к коммерческим орбитальным станциям.