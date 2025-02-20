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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +623
Посты: 1839

В Китае создали самую мощную в мире лазерную камеру для слежки из космоса

Специалисты Института исследований аэрокосмической информации (AIR) при Китайской академии наук испытали новое устройство, которое сделало несколько снимков с точностью до миллиметра на расстоянии свыше 100 километров — ранее такой уровень детализации считался недостижимым.

Сообщество
# Китай
# космос
# спутники
# технологии
Лазерная камера, созданная специалистами Института исследований аэрокосмической информации / © AIR
Лазерная камера, созданная специалистами Института исследований аэрокосмической информации / © AIR

Камера объединяет 103-ваттный лазер широкого диапазона с системой цифровой обработки изображений, которые работают в режиме реального времени. Устройство  способно обнаруживать объекты размером всего 1,7 миллиметра в поперечнике и определять расстояние до них с точностью до 15,6 миллиметра.

По данным издания South China Morning Post, такой уровень детализации устройства в 100 раз превосходит возможности современных камер и телескопов с линзами.

В перспективе новую камеру можно будет разместить на спутнике, что позволит запечатлевать мельчайшие детали, вплоть до человеческих лиц, с низкой околоземной орбиты.

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