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Инфографика: все известные военные базы США за рубежом

Согласно рассекреченным данным, Соединенные Штаты Америки располагают не менее чем 128 базами в 49 других странах.

Инфографика: все известные военные базы США за рубежом / © Visualcapitalist

Сведения для инфографики, представленной выше, получены из отчета конгресса и данных Центра личного состава Вооруженных сил США по состоянию на середину 2024 года.

Больше всего американских военных баз (за пределами самих Штатов) — в Японии (14), а число расквартированных там военных составляет 53 тысячи человек. Далее идут Филиппины (девять баз), Южная Корея (восемь), Италия (семь), Папуа — Новая Гвинея (шесть) и Германия (шесть).