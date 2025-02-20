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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
3 минуты назад
Рейтинг: +601
Посты: 1483

Инфографика: все известные военные базы США за рубежом

Согласно рассекреченным данным, Соединенные Штаты Америки располагают не менее чем 128 базами в 49 других странах.

Сообщество
# армия
# инфографика
# статистика
# США
Инфографика: все известные военные базы США за рубежом / © Visualcapitalist
Инфографика: все известные военные базы США за рубежом / © Visualcapitalist

Сведения для инфографики, представленной выше, получены из отчета конгресса и данных Центра личного состава Вооруженных сил США по состоянию на середину 2024 года.

Больше всего американских военных баз (за пределами самих Штатов) — в Японии (14), а число расквартированных там военных составляет 53 тысячи человек. Далее идут Филиппины (девять баз), Южная Корея (восемь), Италия (семь), Папуа — Новая Гвинея (шесть) и Германия (шесть). 

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