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SpaceX впервые посадила первую ступень Falcon 9 у Багамских островов

Специалисты космической компании Илона Маска впервые посадили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на беспилотное судно у Багамских островов. Давайте разберемся почему это важно.

Посадка первой ступени Falcon 9 у побережья Багамских островов / © SpaceX

Ночью с 18 на 19 февраля ракета Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту 23 новых спутника Starlink, стартовав с базы космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

© SpaceX

Это был 21 запуск в 2025 году для SpaceX, и 16 полет для первой ступени ракеты Falcon 9, которая спустя восемь минут после старта, села на беспилотное судно под названием Just Read the Instructions, стоящее у побережья Багамских островов.

Новое место посадки позволит SpaceX использовать оптимальную траекторию полета и сэкономить топливо, что позволит повысить качественные характеристики Falcon 9 и обеспечит вывод большего количества спутников, а также позволит запускать полярные пилотируемые миссии, такие как Fram2.