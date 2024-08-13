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SpaceX анонсировала первую коммерческую пилотируемую миссию по исследованию полярных регионов Земли

Компания SpaceX планирует войти в историю космических полетов, запустив первую коммерческую пилотируемую миссию по исследованию полярных регионов Земли. Она должна состоятся до конца этого года.

Члены экипажа миссии Fram2 (слева направо): Эрик Филлипс, Яннике Миккельсен, Чун Ван и Рабеа Рогге / © SpaceX

Коммерческая миссия, которую компания Илона Маска анонсировала 12 августа, называется Fram2, в честь норвежского корабля, совершившего исследовательские экспедиции в Арктику и Антарктику в период с 1893 по 1912 год.

Миссию Fram2 возглавит китайский предприниматель, полярный исследователь и режиссер Чун Ван. К нему присоединятся: Яннике Миккельсен из Норвегии в качестве командира корабля Crew Dragon; австралиец Эрик Филлипс, в качестве пилота; и немка Рабеа Рогге, как специалист миссии.

Если все пойдет по плану, миссия Fram2 будет запущена на ракете Falcon 9 с побережья Флориды в конце 2024 года. Затем в течение трех–пяти дней экипаж будет наблюдать за полярными регионами на высоте 425–450 километров, изучая световые явления, а также проведет различные исследования, чтобы оценить влияние космического полета на организм человека, включая получение первых рентгеновских снимков человека в космосе.

Fram2 станет шестой пилотируемой коммерческой миссией SpaceX.