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SpaceX анонсировала первую коммерческую пилотируемую миссию по исследованию полярных регионов Земли
Компания SpaceX планирует войти в историю космических полетов, запустив первую коммерческую пилотируемую миссию по исследованию полярных регионов Земли. Она должна состоятся до конца этого года.
Коммерческая миссия, которую компания Илона Маска анонсировала 12 августа, называется Fram2, в честь норвежского корабля, совершившего исследовательские экспедиции в Арктику и Антарктику в период с 1893 по 1912 год.
Миссию Fram2 возглавит китайский предприниматель, полярный исследователь и режиссер Чун Ван. К нему присоединятся: Яннике Миккельсен из Норвегии в качестве командира корабля Crew Dragon; австралиец Эрик Филлипс, в качестве пилота; и немка Рабеа Рогге, как специалист миссии.
Если все пойдет по плану, миссия Fram2 будет запущена на ракете Falcon 9 с побережья Флориды в конце 2024 года. Затем в течение трех–пяти дней экипаж будет наблюдать за полярными регионами на высоте 425–450 километров, изучая световые явления, а также проведет различные исследования, чтобы оценить влияние космического полета на организм человека, включая получение первых рентгеновских снимков человека в космосе.
Fram2 станет шестой пилотируемой коммерческой миссией SpaceX.
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