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В Московском зоопарке показали первые шаги новорожденного детеныша капибары
Семейство капибар, которые проживают в Московском зоопарке с начала 2020 года, в феврале пополнилось уже девятым детенышем. Сотрудники учреждения недавно опубликовали уникальные кадры того, как малыш, появившийся на свет час назад, после недолгих попыток встает на лапы.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что капибары появляются на свет уже сформированными, покрытыми шерстью, с открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Они с рождения умеют ходить и плавать.
Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»
Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.
Солнечная радиация в межпланетном пространстве — одна из серьезных проблем для пилотируемой космонавтики. Полет на Марс длится долгие месяцы, а прогнозировать крупное солнечное событие пока не представляется возможным. Тем не менее ученые нашли способ оперативного оповещения экипажа о начале такого события и дать космонавтам время укрыться от пиковой дозы. Как выяснилось, в этом может помочь уже успешно работающий на Марсе прибор.
Поиски источника возбудителей смертельных инфекций продвигаются во все более отдаленные археологические эпохи. Последние находки говорят о том, что люди столкнулись с эпидемиями при переходе от охоты и собирательства к земледелию и одомашниванию скота. Значит, многие болезни пришли из дикой природы. Однако выявить следы патогенов непросто из-за особенностей захоронений и плохой сохранности останков. Чтобы разобраться в проблеме, международный коллектив ученых проанализировал сотни образцов, возраст которых охватил шесть тысяч лет.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы рассчитали, сколько небесных тел могло прилететь в Солнечную систему от соседних звезд, расположенных в четырех световых годах от нас. Выяснилось, что такие объекты не только должны навещать нас, но и, вероятно, присоединяются ко множеству наших «местных» комет и астероидов. По расчетам, вокруг Солнца может обращаться около миллиона довольно крупных объектов из системы Альфы Центавра.
Современные технологии позволяют считывать ДНК с невероятной точностью, открывая новые возможности для изучения истории человечества. Ученые Пермского Политеха рассказали, что таит в себе удивительная молекула, почему не существует одинаковых людей, как с помощью «генетического кода» узнать о жизни предков, о том к каким заболеваниям у вас есть предрасположенность, и как генные инженеры борются с наследственностью.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
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