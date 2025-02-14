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Исследование показало, что люди, доверяющие задачи ИИ, теряют навыки критического мышления
Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Университета Карнеги-Меллона и компании Microsoft (один из главных инвесторов OpenAI производителя ChatGPT), доверие искусственному интеллекту повседневных задач приводит людей к «атрофии» навыков критического мышления.
Группа исследователей попросила 319 «работников умственного труда» поделиться тремя реальными примерами того, как они использовали инструменты ИИ на работе, и объяснить, насколько критически подходили к результатам при выполнении этих задач.
Ученые выявили явную закономерность: чем больше люди доверяли ИИ, тем меньше они задействовали собственное критическое мышление. Особенно сильно эта тенденция проявлялась при выполнении простых задач с низкими рисками — люди практически перестали проверять и анализировать результаты работы ИИ.
Исследователи обнаружили, что использование ИИ также препятствует творчеству, поскольку работники, использующие инструменты ИИ, выдают «менее разнообразный набор результатов для одной и той же задачи» по сравнению с людьми, полагающимися на собственные когнитивные способности.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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