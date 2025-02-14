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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
14 минут назад
Рейтинг: +397
Посты: 850

Исследование показало, что люди, доверяющие задачи ИИ, теряют навыки критического мышления

Согласно новому исследованию, проведенному сотрудниками Университета Карнеги-Меллона и компании Microsoft (один из главных инвесторов OpenAI производителя ChatGPT), доверие искусственному интеллекту повседневных задач приводит людей к «атрофии» навыков критического мышления.

Сообщество
# Microsoft
# ИИ
# технологии
Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT / © OpenAI
Инструмент искусственного интеллекта ChatGPT / © OpenAI

Группа исследователей попросила 319 «работников умственного труда» поделиться тремя реальными примерами того, как они использовали инструменты ИИ на работе, и объяснить, насколько критически подходили к результатам при выполнении этих задач.

Ученые выявили явную закономерность: чем больше люди доверяли ИИ, тем меньше они задействовали собственное критическое мышление. Особенно сильно эта тенденция проявлялась при выполнении простых задач с низкими рисками — люди практически перестали проверять и анализировать результаты работы ИИ.  

Исследователи обнаружили, что использование ИИ также препятствует творчеству, поскольку работники, использующие инструменты ИИ, выдают «менее разнообразный набор результатов для одной и той же задачи» по сравнению с людьми, полагающимися на собственные когнитивные способности.

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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VAD
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15 часов назад
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Володя У
16 часов назад
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Володя У
17 часов назад
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Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Mat Kr
17 часов назад
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В Саудовской Аравии сообщили, сколько денег уже потратили на строительство «Зеркальной линии»

Иван Колупаев
17 часов назад
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