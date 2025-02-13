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Олег Гончар
Олег Гончар
13 минут назад
Рейтинг: +621
Посты: 1830

В Иране показали барражирующий боеприпас, запускаемый с подводного дрона 

Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран опубликовало новое видео, на котором показано, как беспилотный подводный аппарат запускает новый барражирующий боеприпас.

Сообщество
# беспилотники
# Иран
# оружие
Подводный аппарат запускает иранский полностью автономный барражирующий боеприпас / © Iranian Ministry of Defense
Подводный аппарат запускает иранский полностью автономный барражирующий боеприпас / © Iranian Ministry of Defense

Иранские военные заявили, что, в отличие от большинства дронов, этот боеприпас полностью автономный. После запуска он не управляется дистанционно человеком, а находит и уничтожает свою цель с помощью системы искусственного интеллекта, что устраняет необходимость в радиосвязи со станцией управления.

© Iranian Ministry of Defense
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
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