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Николай Головин
Николай Головин
10 минут назад
Рейтинг: +208
Посты: 601

Российский электромобиль «Атом» прошел испытания технологии автономного вождения в реальных дорожных условиях

Инженеры компании АО «Кама», которая занимается созданием электромобиля «Атом», испытали усовершенствованную систему помощи водителю Drive Assist, преодолев 732 километра автомагистрали М12. При этом 95% маршрута машина проехала полностью в автономном режиме, без вмешательства водителя.

Сообщество
# атом
# технологии
# транспорт
Электромобиль «Атом» / © АО «Кама»
Электромобиль «Атом» / © АО «Кама»

Специалисты проверили работу технологии в реальных дорожных условиях при пробеге на дальнюю дистанцию. Средняя скорость движения автомобиля составила 90 километров в час.

Испытания подтвердили надежность системы Drive Assist и ее способность адаптироваться к различным условиям, в том числе при ограниченной видимости и переменчивой погоде.

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# Германия
# древние виды
# кожа
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# плезиозавры
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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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