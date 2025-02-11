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Маск захотел получить контроль над OpenAI

Илон Маск / © Getty Images

Инвесторы подали заявку, чтобы гарантировать безопасность использования ChatGPT пользователями.

«Пришло время OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированному на безопасность, как это было когда‑то», — заявил Маск.

Он был соучредителем OpenAI, но покинул компанию в 2019 году и основал собственный ИИ-стартап xAI. Если сделка состоится, OpenAI вполне может объединиться с xAI.

«Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за 9,74 миллиарда, если хотите», — ответил на это Сэм Альтман, глава OpenAI.