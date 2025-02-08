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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
22 минуты назад
Рейтинг: +319
Посты: 572

Новейшие спутники «Роскосмоса» помогут точнее предсказывать землетрясения

Космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, которые отправились на околоземную орбиту в начале ноября 2024 года, успешно передали информацию о гелиогеофизической обстановке Земли («космической погоде»).

Сообщество
# Ионосфера-М
# Роскосмос
# спутники
# технологии
Космический аппарат «Ионосфера-М» в полете, взгляд художника / © Е. Германюк / ИКИ РАН
Космический аппарат «Ионосфера-М» в полете, взгляд художника / © Е. Германюк / ИКИ РАН

Новые спутники благодаря комплексу целевой аппаратуры позволяют проводить прямые измерения ионосферы, создавая ее глобальную карту. Они предоставляют ученым возможность определять важнейшие параметры космической плазмы, следить за изменениями в ионосфере во время солнечных вспышек и магнитных бурь.

Кроме того, на основе данных вертикального зондирования, полученных аппаратами «Ионосфера-М», стал возможен краткосрочный прогноз землетрясений.

«Ионосферу-М» № 3 и № 4, которые войдут в систему «Ионозонд» для мониторинга «космической погоды», планируют запустить в этом году.

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Vyacheslav
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Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Vyacheslav
3 часа назад
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Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Vyacheslav
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Vyacheslav
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Vyacheslav
3 часа назад
Andrey, ...и негры🙄...

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Vyacheslav
3 часа назад
Гена, им - ломы было суетиться😁

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Vyacheslav
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