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Новейшие спутники «Роскосмоса» помогут точнее предсказывать землетрясения

Космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, которые отправились на околоземную орбиту в начале ноября 2024 года, успешно передали информацию о гелиогеофизической обстановке Земли («космической погоде»).

Космический аппарат «Ионосфера-М» в полете, взгляд художника / © Е. Германюк / ИКИ РАН

Новые спутники благодаря комплексу целевой аппаратуры позволяют проводить прямые измерения ионосферы, создавая ее глобальную карту. Они предоставляют ученым возможность определять важнейшие параметры космической плазмы, следить за изменениями в ионосфере во время солнечных вспышек и магнитных бурь.

Кроме того, на основе данных вертикального зондирования, полученных аппаратами «Ионосфера-М», стал возможен краткосрочный прогноз землетрясений.

«Ионосферу-М» № 3 и № 4, которые войдут в систему «Ионозонд» для мониторинга «космической погоды», планируют запустить в этом году.