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Стали известны планы России в сфере космоса на 2025 год

Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о планах и ожидаемых событиях 2025 года в отечественной космонавтике.

Макет Российской орбитальной станции (РОС) / © «Роскосмос»

По словам Петруковича, на март запланирован запуск спутника для биологических исследований «Бион-М2»: он отправится на полярную орбиту, где в будущем собираются разместить Российскую орбитальную станцию. Эта миссия позволит оценить воздействие радиации на живые организмы.

Кроме того, в космос отправят новую пару аппаратов «Ионосфера-М» для мониторинга «космической погоды».

Продолжатся эксплуатация МКС и реализация научной программы, в рамках которой проведут эксперимент «Солнце-Терагерц», предназначенный для наблюдений нашего светила в новом для астрономии терагерцовом диапазоне длин волн.

Будет обновляться флотилия спутников ГЛОНАСС и геостационарной связи. Также российские специалисты сделают следующий шаг в развертывании системы «Сфера».

Широким фронтом начнутся работы по национальной орбитальной станции для обеспечения запуска ее первых модулей в конце 2027 года.