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Стали известны планы России в сфере космоса на 2025 год
Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о планах и ожидаемых событиях 2025 года в отечественной космонавтике.
По словам Петруковича, на март запланирован запуск спутника для биологических исследований «Бион-М2»: он отправится на полярную орбиту, где в будущем собираются разместить Российскую орбитальную станцию. Эта миссия позволит оценить воздействие радиации на живые организмы.
Кроме того, в космос отправят новую пару аппаратов «Ионосфера-М» для мониторинга «космической погоды».
Продолжатся эксплуатация МКС и реализация научной программы, в рамках которой проведут эксперимент «Солнце-Терагерц», предназначенный для наблюдений нашего светила в новом для астрономии терагерцовом диапазоне длин волн.
Будет обновляться флотилия спутников ГЛОНАСС и геостационарной связи. Также российские специалисты сделают следующий шаг в развертывании системы «Сфера».
Широким фронтом начнутся работы по национальной орбитальной станции для обеспечения запуска ее первых модулей в конце 2027 года.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Китайские урологи исследовали взаимосвязь между употреблением разных соков и случаями эректильной дисфункции у американских мужчин. Анализ выявил статистически значимую корреляцию между регулярным питьем виноградного сока и меньшей частотой таких нарушений.
Ученые опубликовали в глобальной информационной системе о биоразнообразии GBIF набор данных о распространении дождевых червей на территории России и сопредельных стран, составленный по материалам публикаций советских и российских почвенных зоологов. Исследователи часто используют цифровые порталы в своих работах. Однако до сих пор существует проблема нехватки данных для многих регионов и групп организмов. В ходе исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), найдено и проанализировано более 300 статей, из которых извлечено порядка 5 000 записей о точках распространения видов дождевых червей на территории современной России и бывшего СССР. Данные помогут улучшить подходы к сохранению экосистем и оценке биоразнообразия, а также создавать более точные модели ареалов этой группы организмов.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
Ученые из России, в числе которых два выпускника НИУ ВШЭ, опровергли известную в математике гипотезу, которая, хотя и не имела убедительного доказательства, считалась верной на протяжении 40 лет.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
Группа климатологов проанализировала массив спутниковых снимков озер и водохранилищ по всей планете, сделанных с 1984 по 2021 год. Ученые обратили внимание на цвет поверхности водоемов и выяснили, что у большинства он изменился — преимущественно в сторону коротковолнового диапазона. Иными словами, экология десятков тысяч озер оказалась нестабильной.
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