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Марсоход Perseverance нашел на Красной планете образец породы, непохожий ни на один другой

Сейчас Perseverance исследует холмы и скалистые выступы вдоль края кратера Езеро, где собирает образцы горных пород, чтобы раскрыть геологическую историю этой области.

Образец породы, собранный Perseverance в области, названной «Серебряная гора» / © NASA / JPL-Caltech

На этой неделе NASA объявило, что Perseverance обнаружил «уникальное сокровище» в виде образца горной породы размером 2,9 сантиметра из области, названной «Серебряная гора». Камни в этом районе представляют огромный научный интерес, поскольку могут стать «редким окном в далекое прошлое Марса».

Предполагается, что камни в этом районе были выброшены на поверхность из глубины планеты в результате ее столкновения с астероидом или кометой миллиарды лет назад.

Специалисты NASA утверждают, что это первый образец, относящийся к нойской эпохе — периоду геологической истории Марса, насчитывающему более четырех миллиардов лет.