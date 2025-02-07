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Tesla начала готовиться к массовому выпуску человекоподобных роботов Optimus
Автомобилестроительная компания Илона Маска начала массовый набор персонала для производства человекоподобных роботов Optimus на своем заводе во Фримонте, штат Калифорния.
Среди открытых вакансий — инженеры-технологи, техники производства, разработчики, специалисты по качеству и управленцы.
Программа набора персонала в целом соответствует заявлению Маска о том, что в 2025-м Tesla создаст 10 тысяч роботов, а в 2026 году Optimus отправится в массовое производство.
Ожидается, что Optimus в будущем сможет выполнять различные бытовые задачи и заменит человека в опасных видах работ.
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