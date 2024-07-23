Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск уточнил сроки массового производства человекоподобных роботов Tesla Optimus

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск сообщил в социальной сети Х, что его компания начнет массовое производство человекоподобных роботов Optimus в 2026 году.

Роботы Tesla Optimus / © Tesla

По словам Маска, в следующем году Tesla выпустит гуманоидных роботов в небольших объемах для внутреннего использования, а в 2026 году Optimus отправится в массовое производство для других компаний.

Стоит отметит, что это примерно на год позже, чем по сравнению с предыдущим графиком, который Маск наметил в начале 2024 года.

Интересно, что в прошлом месяце Tesla сообщила, что на ее заводах уже автономно работают два человекоподобных робота Optimus.