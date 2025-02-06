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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +395
Посты: 844

Как ИИ видит людей?

Южнокорейские инженеры представили свою новую работу «Аналитический портрет». Он показывает, как 14 различных алгоритмов системы машинного зрения видят портреты людей.

Сообщество
# ИИ
# технологии
Анализ алгоритмами систем машинного зрения портрета госпожи Лизы дель Джокондо  / © Analytic Portrait  
Анализ алгоритмами систем машинного зрения портрета госпожи Лизы дель Джокондо  / © Analytic Portrait  

Интегрированные результаты этих алгоритмов системы машинного зрения затем можно использовать для создания полноцветного изображения оригинальных фотографий или (в одном случае) знаменитой картины эпохи Возрождения «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

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Иван Колупаев
30 минут назад
Александр, это говорил Медведев https://ria.ru/20230324/medvedev-1860259498.html

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Гена Пастухов
1 час назад
Получается, если раньше был вопрос "какого фига моих предков на наш север занесло?", то теперь он "и какого фига они тут сидели, когда остальные

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Dmitr Sha
2 часа назад
Vlad, из Солнышка до Земли нейтроны долетают разве что в результате события Мияки. Термоядерные реакции в нём происходят в ядре, результатом

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Dmitr Sha
2 часа назад
Станислав, нейтроны стабильны в ядре. В свободном состоянии минут через 15 половина потока нейтронов станет протонами, на расстоянии в световые

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Vlad Ok
2 часа назад
Станислав, если учесть что горение звезды это термоядерная реакция то та шутиха лопнувшая над новой землей рядом с излучением самой захудалой

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Александр Березин
2 часа назад
bcazot, 1) вам осталось привести конкретную гиперссылку на место, где он это говорит 2) уяснить, что существует принципиальная разница между "Россия

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

Александр Березин
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Andrey, нет. Предки современных индоевропейцев -- а это не только европейцы, славяне, индусы и иранцы, но и, например, американцы, канадцы, австралийцы,

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

сергей боровицкий
2 часа назад
Делали, делали и не сделали)

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Станислав Токарев
2 часа назад
Любопытно как далеко можно заметить вспышки от испытаний нашего ядерного оружия? В особенности когда над Новой Землёй взорвали "кузькину мать"!

Выяснилось, с какого расстояния в космосе «видно» земную цивилизацию

Evgenia Vavilova
2 часа назад
Кирилл, нашли для отжигателя модель, хорошо описывающую формирование и взаимодействие пузырьков истинного вакуума. Смерть нашей Вселенной всё

Физики изучили смерть Вселенной из-за состояния ложного вакуума на квантовом компьютере

Andrey B.
3 часа назад
Кавказцы + украинцы - это предки современных европейцев, славян, индусов и иранцев?

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

sarcaZm
3 часа назад
Ахахаха БМВ, которая заводы закрывает на пару с мерсом, роботов делать будет ))) боюсь если и сделают, то они как и их тачки будут, неделю ездишь,

Американская компания создаст «армию» из 100 тысяч человекоподобных роботов в течение четырех лет

Dmitr Sha
3 часа назад
Иван, тот хоть бы учёным не прикидывался. Теперь открываешь чё пишет следующий и откуда стырено: https://www.dissernet.org/expertise/BakanovDV2011_av

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Dmitr Sha
3 часа назад
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Unknown Universe
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Иван Колупаев
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Какая-то уже лихорадка с этой перестановкой кроватей. Похоже от Борисова ждали чудес, а когда "ну не шмогла я" отправили в отставку. Впрочем если и

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

Serjo Djachkowski
5 часов назад
Vlad, скорее всего надо урезать осетра и условно уменьшить зоопарк ракет. Россия не Советский Союз как говорится по одежке протягивай ножки. Может

Главу «Роскосмоса» Юрия Борисова отправили в отставку 

Александр Березин
5 часов назад
Alexander, "Александр, что это за реактор рпзмножитель? В РФ по договору с сша размножителей плутония нет" Вы путаете разные вещи: реактор-размножитель

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

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