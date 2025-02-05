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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
56 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2025

«Хаббл» запечатлел космическую мишень

Космической обсерватории «Хаббл» удалось сделать интересный снимок галактики, которая очень похожа на мишень. 

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Галактика LEDA 1313424 / © NASA, ESA, Imad Pasha (Yale), Pieter van Dokkum (Yale)
Галактика LEDA 1313424 / © NASA, ESA, Imad Pasha (Yale), Pieter van Dokkum (Yale)

На самом деле этот поразительный космический узор образовался 50 миллионов лет назад, когда небольшая карликовая галактика (голубая область слева от центра галактики) пронзила гигантскую мишень — галактику LEDA 1313424, которая почти в два раза превышает по размеру наш Млечный Путь.

Галактические столкновения происходят во Вселенной довольно часто, но исследователи подчеркивают, что довольно редко одна галактика проходит прямо через центр другой. Карликовая галактика не только оставила после себя «рябь», похожую на ту, что образует брошенный камень, разбившийся о поверхность воды, но и спровоцировала новую вспышку звездообразования в LEDA 1313424. 

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