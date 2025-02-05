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«Хаббл» запечатлел космическую мишень

Галактика LEDA 1313424 / © NASA, ESA, Imad Pasha (Yale), Pieter van Dokkum (Yale)

На самом деле этот поразительный космический узор образовался 50 миллионов лет назад, когда небольшая карликовая галактика (голубая область слева от центра галактики) пронзила гигантскую мишень — галактику LEDA 1313424, которая почти в два раза превышает по размеру наш Млечный Путь.

Галактические столкновения происходят во Вселенной довольно часто, но исследователи подчеркивают, что довольно редко одна галактика проходит прямо через центр другой. Карликовая галактика не только оставила после себя «рябь», похожую на ту, что образует брошенный камень, разбившийся о поверхность воды, но и спровоцировала новую вспышку звездообразования в LEDA 1313424.