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Первый индийский запуск спутника в этом году пошел не по плану

В конце января Индия запустила первую космическую миссию в 2025 году. Ракета-носитель GSLV Индийской организации космических исследований (ISRO) стартовала с космодрома имени Сатиша Дхавана и успешно вывела спутник на геопереходную орбиту. Затем 22,5-тонный аппарат должен был запустить свои двигатели и занять геостационарную позицию. Но этого так и не случилось.

Запуск спутника NVS-02 с космодрома имени Сатиша Дхавана / © ISRO

По данным ISRO, спутнику NVS-02 не удалось открыть клапаны для подачи окислителя и он не смог активировать двигатели. В результате аппарат «застрял» на геопереходной орбите. Хотя все остальные системы спутника работают в штатном режиме.

Сейчас специалисты ISRO ищут альтернативные решения и варианты использования спутника, включая использование двигателей управления ориентацией аппарата для повышения его перигея и предотвращения схода с орбиты из-за сопротивления атмосферы.