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Renault представила концепт электромобиля, который установит новый мировой рекорд
Французская автомобилестроительная корпорация Renault Group показала концепт обтекаемого электрического болида Renault Filante Record 2025. Он должен будет установить новый мировой рекорд по запасу хода на одной зарядке.
Новый электромобиль Renault длиной более пяти метров весит меньше тонны, так как в его конструкции использовали карбон и алюминиевые сплавы. Характеристики Filante Record 2025 пока не раскрывают, известно лишь, что он получил аккумулятор емкостью 87 киловатт-часов.
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В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
В Северной Ирландии обнаружили ранее неизвестный вид паразитических грибов, управляющий пауками. Заметили зараженных членистоногих случайно — во время съемок передачи BBC Winterwatch.
Немецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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