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Олег Гончар
Олег Гончар
14 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1815

Renault представила концепт электромобиля, который установит новый мировой рекорд

Французская автомобилестроительная корпорация Renault Group показала концепт обтекаемого электрического болида Renault Filante Record 2025. Он должен будет установить новый мировой рекорд по запасу хода на одной зарядке.

Сообщество
# Renault
# концепты
# электромобили
Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group
Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group

Новый электромобиль Renault длиной более пяти метров весит меньше тонны, так как в его конструкции использовали карбон и алюминиевые сплавы. Характеристики Filante Record 2025 пока не раскрывают, известно лишь, что он получил аккумулятор емкостью 87 киловатт-часов.

Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group
Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group
Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group
Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group
Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group
Концепт электромобиля Renault Filante Record 2025 / © Renault Group
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