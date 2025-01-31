Зонд NASA получил изображения необычного рельефа на обратной стороне Луны

Несколько лет назад у синего кита, самого тяжелого из существующих, а возможно из когда-либо существовавших животных, наметился конкурент. Палеонтологи рассчитали максимальную массу перуцета, древнего кита, чей неполный скелет ранее нашли в Перу, в 340 тонн. Через год другая научная группа отвергла эти цифры, назвав свою оценку в 60-70 тонн. На этот раз ученые подробно проанализировали вероятную массу всех похожих на перуцета существ и вновь урезали его размеры, сделав вполне заурядным морским млекопитающим.