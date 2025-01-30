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Космический аппарат Blue Ghost впервые сфотографировал свою цель
Компания Firefly Aerospace 27 января 2025 года опубликовала два снимка Луны, которые сделал космический аппарат Blue Ghost с околоземной орбиты.
На одном из фото естественный спутник Земли показан в полном одиночестве, как маленькая сероватая точка; на другом видно часть Blue Ghost на фоне Луны, которая отражает солнечный свет.
Лунный посадочный модуль Blue Ghost отправился в космос в середине января 2025 года. Его научная программа включает изучение реголита и строения лунных недр, эксперименты по улавливанию сигналов системы GPS на Луне, определение точного расстояния между Землей и ее спутником, испытания радиационно устойчивого компьютера и измерение взаимодействия земной магнитосферы с солнечным ветром.
Blue Ghost сейчас находится на околоземной орбите, однако все изменится 10 февраля, когда аппарат выполнит маневр, который переведет его на окололунную орбиту. Посадка на Селену запланирована на 2 марта 2025 года.
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Строя гнезда, многие пернатые семейства синицевых изнутри выстилают их обрывками шерсти животных, в том числе домашних кошек и собак. Международная группа ученых заподозрила, что таким образом в птичьи «жилища» могут попадать ядовитые соединения из препаратов, которые применяют против наружных паразитов у четвероногих питомцев. Для проверки догадки провели исследование, которое подтвердило худшие опасения.
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По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
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