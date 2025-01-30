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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
5 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2013

Космический аппарат Blue Ghost впервые сфотографировал свою цель

Компания Firefly Aerospace 27 января 2025 года опубликовала два снимка Луны, которые сделал космический аппарат Blue Ghost с околоземной орбиты. 

Сообщество
# Firefly Aerospace
# космос
# Луна
# фотографии
Селфи Blue Ghost на фоне Луны / © Firefly Aerospace
Селфи Blue Ghost на фоне Луны / © Firefly Aerospace

На одном из фото естественный спутник Земли показан в полном одиночестве, как маленькая сероватая точка; на другом видно часть Blue Ghost на фоне Луны, которая отражает солнечный свет.  

Луна в объективе камеры Blue Ghost / © Firefly Aerospace
Луна в объективе камеры Blue Ghost / © Firefly Aerospace

Лунный посадочный модуль Blue Ghost отправился в космос в середине января 2025 года. Его научная программа включает изучение реголита и строения лунных недр, эксперименты по улавливанию сигналов системы GPS на Луне, определение точного расстояния между Землей и ее спутником, испытания радиационно устойчивого компьютера и измерение взаимодействия земной магнитосферы с солнечным ветром.

Blue Ghost сейчас находится на околоземной орбите, однако все изменится 10 февраля, когда аппарат выполнит маневр, который переведет его на окололунную орбиту. Посадка на Селену запланирована на 2 марта 2025 года.

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