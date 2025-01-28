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Российская орбитальная станция станет человеко-машинным гибридным комплексом

На пленарной сессии «Королевских чтений — 2025» генеральный конструктор по автоматическим космическим системам и комплексам Виктор Хартов рассказал, что за счет активного взаимодействия человека с автоматическими аппаратами на Российской орбитальной станции (РОС) будет организован человеко-машинный гибридный комплекс.

Макет Российской орбитальной станции (РОС) / © «Роскосмос»

На национальной станции автоматические платформы будут работать вместе с людьми, рассказал Хартов. По его мнению, следует разрабатывать совокупность пилотируемых и автоматических средств снабжения станции совместно, а не по отдельности.

В своем выступлении генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев сообщил, что научно-энергетический модуль, с которого начнется создание РОС, отправится в космос в декабре 2027 года.