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SpaceX оснастила «руками» вторую башню обслуживания Starship

Установка манипуляторов на башню обслуживания Starship / © NSF

Вторую башню, как и первую, будут использовать не только для запусков Starship, но и для поимки возвращающейся на Землю первой ступени системы — ракеты Super Heavy.

© NSF

Новая башня возвышается недалеко от старой на «Звездной базе» SpaceX близ населенного пункта Бока-Чика (Техас).