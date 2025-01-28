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Китайский стартап Nayuta Space получил деньги на создание многоразовой ракеты

Одна из новейших китайских космических компаний Nayuta Space получила десятки миллионов юаней на разработку ракеты-носителя с возможностью повторного использования первой и второй ступеней.

Художественное изображение ракеты Black Bird-1 в космосе / © Nayuta Space

Nayuta Space разрабатывает серию ракет из нержавеющей стали под названием Black Bird. Первая из них — Xuanniao-1 (Black Bird-1) — будет оснащена девятью метаново-кислородными двигателями Canglong-1.

Высота ракеты составит 70 метров, диаметр — 3,8 метра.

Художественное изображение возвращения ступени ракеты Black Bird-1 / © Nayuta Space

Ракета Black Bird-1 / © Nayuta Space

Стартап стремится в итоге добиться возможности повторного использования обеих ступеней.

Первая ступень при возвращении на Землю будет полагаться на аэродинамическое торможение, чтобы сэкономить топливо, которое в противном случае использовалось бы для повторного зажигания двигателей и мягкой посадки ускорителя по типу Falcon 9.

Художественное изображение захвата ступени ракеты Black Bird-1 / © Nayuta Space

Nayuta Space также стремится к захвату ракеты в полете по аналогии с первой ступенью Starship, которую ловит башня обслуживания. Это позволит отказаться от создания посадочных опор ракеты-носителя и даст возможность использовать ее повторно.

В январе 2024 года представители Nayuta Space сообщили, что планируют запустить многоразовую суборбитальную ракету в 2025 году, а первый орбитальный полет Black Bird-1 состоится в 2026-м.